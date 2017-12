OVERKILL’s The Walking Dead – Neue Infos bekannt

Vor einiger Zeit wurde bekannt gegeben, dass das Entwicklungsstudio OVERKILL an einem Zombie-Shooter schraubt. Dieser basiert, ebenfalls wie die namensgebende Serie, auf den Comics von Robert Kirkman.

Erster spielbarer Charakter im Video vorgestellt

Leider wurde es schnell still um OVERKILL’s The Walking Dead. Doch jetzt wurde ein Trailer veröffentlicht, welcher euch den ersten Spielbaren Charakter, Aiden vorstellt. Das fertige Spiel soll ein auf Action ausgelegt Coop-Shooter werden, welchen ihr zu viert bestreiten könnt. Die Entwickler setzen dabei auf flexible Kampfsituationen. So wird es wohl einiges an Nah- und Fernkampfwaffen geben. Ein Release ist für Herbst 2018 angedacht und wird auf PS4, Xbox One und PC erfolgen.

Quelle: OVERKILL (via Youtube)