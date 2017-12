One Piece: World Seeker – Kommt 2018 nach Europa

Bandai Namco Entertainment hat heute bekannt gegeben, dass One Piece: World Seeker im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Das Spiel wurde passend zum 20-jährigen Jubiläum des Mangas geplant und soll ein Einzelspielerabenteuer mit einer offenen Welt bieten, die ihr durchstreifen könnt. Als Strohhutpirat Ruffy müsst ihr also eure Kämpfe in einer nahtlos ineinander übergehenden Welt bestreiten, die mit Schlössern, Städten, Stränden und vielem mehr gefüllt ist.



Features von One Piece: World Seeker

Ein One Piece Abenteuer mit einer offenen Welt zum Erkunden

Entdecke nahtlose weite Areale in neuen Abenteuern

Erlebe eine neue Geschichte aus Ruffys Sicht mit all seinen Gum-Gum Fähigkeiten

Entdeckt ein komplett neues One Piece-Abenteuer in One Piece: World Seeker! Ruffy und die Strohhutpiraten sind in einer komplett neuen, epischen Geschichte zurück, die die Spieler in Ruffys Schuhe steckt, während er kämpft und eine weite und nahtlose Welt erkundet. Offene Landschaften bieten viele Wege für die Spieler, um Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten zu erleben und sich in die Action zu stürzen. One Piece: World Seeker ist das bisher größte One Piece-Spiel.

Quelle: Bandai Namco Entertainment