Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Gear.Club Unlimited für Nintendo Switch

Erlebe zum ersten Mal auf Nintendo Switch mit „Gear.Club Unlimited“ die atemberaubende Welt des Motorsports. Setze dich ans Steuer prestigeträchtiger Autos renommierter Hersteller und nimm an über 400 packenden Rennen teil. Vervollständige deine Sportwagensammlung und erlebe ein völlig neues Fahrgefühl: Passe die Fahrzeuge an deine Bedürfnisse an, führe Feineinstellungen durch und rase mit ihnen als erster durchs Ziel!

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 1: 1x Gear.Club Unlimited für die Nintendo Switch

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Rennspiel du gerne auf der Switch spielen möchtest.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Microïds für die Bereitstellung der Preise.