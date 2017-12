Monster Hunter World – Trifft auf Mega Man

Auf der Playstation Experience 2017 hat Capcom verlauten lassen, dass ihr kommender Titel, Monster Hunter World regelmäßig mit neuen Content-Updates versorgt wird.

Monster Hunter meets Mega Man

Auch gab der Publisher weitere Details zum bevorstehenden Crossover mit Mega Man bekannt. Dieser wird durch einen DLC realisiert. Wie genau das aussehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch soll das Spielgefühl von Mega Man passend eingefangen werden. Das macht sich unter anderem bei den Waffen und der Musik bemerkbar. So soll sich der Soundtrack der ausgewählten Waffe anpassen. Monster Hunter World wird am 26. Januar 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Der PC-Release erfolgt etwas später.

Quelle: DualSHOCKERS