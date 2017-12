Witchfire – Neuer Horror-Shooter in Planung

Das Indie Studio The Astronauts hat jetzt einen neuen Horror-Shooter angekündigt. Einige Mitarbeiter bei The Astronauts haben seinerzeit auch an Painkiller und Bulletstorm gearbeitet.

Von Magie und Munition

In Witchfire kämpfen wir uns durch eine dunkle Fantasywelt. Vollgepackt mit allerhand fiesen Kreaturen. Im Kampf gegen diese Wesen, stehen dem Protagonisten zahlreiche Bleispritzen und Zauber zur Verfügung. Die Grafik macht im Trailer schon was her. Für das Spiel wurde auf eine verbesserte Photogrammetrietechnik zurück gegriffen, Details über Release Termin und Plattformpräsenz sind leider noch keine aufgetaucht. Wir dürfen also gespannt sein.

Quelle: The Astronauts