Fortnite Battle Royale – Nur für kurze Zeit “50vs50-Modus”

Mal wieder etwas neues im Battle Royale Bereich von Fortnite – dieses mal gibt es einen neuen Modus, in welchem ihr in zwei 50vs50 Teams gegeneinander antretet. Dabei ist es fast schon selbsterklärend, dass ihr euch in den beiden riesigen Teams so richtig schön die “Köppe einschlagen” könnt. Schließlich heißt es in diesem Spielmodus, nicht nur allein oder im kleinen Team überleben, sondern möglichst viele Spieler aus seinem Team am leben zu erhalten und dementsprechend möglichst schnell die 50 Gegner ausschalten.

Zwei 50er Team nehmen sich ins Visier

Ihr habt natürlich auch in den riesigen 50 Mannschaft die Möglichkeit Duo- und Dreier-Teams zu bilden und so taktischer vorzugehen. Ihr solltet aber trotzdem eure Mitspieler unterstützen, denn zusammen kommt ihr deutlich schneller ans Ziel. Im 50vs50-Modus gelten folgendende Regeln:

Kein Friendly-Fire (es erscheinen trotzdem Trefferindikatoren)

Begrenzte Sicht auf verbündete Teammitglieder (grüne Pfeile und Markierungen)

Sprach-Chat nur im eigenen kleinen Team – mit eurem 50er-Team könnt ihr nicht chatten.

Ihr könnt alle Teammitglieder wiederbeleben (nicht nur die aus dem kleinen Team).

Ihr könnt die anderen verbündeten Spieler erst nach der Landung sehen.

Der neue Modus bleibt den Spieler allerdings nicht allzu lange erhalten, das Event ist aktuell noch bis zum 17. Dezember 2017 spielbar. Epic Games plant aber schon jetzt weitere Events dieser Art für die Zukunft. Wir sind gespannt.

Quelle: epicgames