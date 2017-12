The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zweiter DLC ist nun draußen

Auf den diesjährigen Video Game Awards räumte The Legend of Zelda: Breath of the Wild mehrere Preise ab, unter anderem als Spiel des Jahres. Auf dem Event wurden aber nicht nur Preise verteilt, sondern auch Neuigkeiten angekündigt. Und Im Bezug auf Breath of the Wild wurde eine Bombe platzen gelassen: Der zeite DLC ist jetzt bereits verfügbar.

Lauscht der Ballade der Recken

Das zweite DLC-Paket von Zelda: Breath of the Wild hört auf den Namen “Die Ballade der Recken” und ist vollgepackt mit neuen Schreinen, einem riesigen Dungeon und vielen neuen Items. Mit dabei ist nicht nur antike Ausrüstung für euer Pferd, sondern auch ein funktionierendes Mottorad. Ja, ihr habt richtig gelesen, Link wird auf einem motorisierten Zweirad durch Hyrule brettern. Der DLC ist jetzt bereits zum Download verfügbar, wenn ihr euch den Season Pass geholt habt. Ansonsten kostet er 20€.

