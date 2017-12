Mario + Rabbids Kingdom Battle – Neuer Rivalitätsmodus erscheint heute

Mit dem heutigen kostenlosen Update 1.4.435658 erscheint für das auf der Nintendo Switch erschienene Strategie-Spiel Mario + Rabbids Kingdom Battle ein neuer Modus, in dem man statt der KI nun auch seine Freunde bekämpfen kann. Im sogenannten lokalen Rivalitätsmodus könnt ihr euch in Koop-Schlachten Charaktere aussuchen und mit selbst erstellen Regeln Schlachten gegeneinander liefern. Dabei sollen sich die Schlachtfelder kontinuierlich ändern und so manche Überraschung parat haben. Gespielt werden kann der Modus entweder mit den Joy-Con Controllern oder mit jeweils einem Pro-Controller.

Features des Rivalitätsmodus

Die Spieler können aus den acht Helden des Hauptspiels drei frei auswählen. Für jeden der drei ausgewählten Charaktere können die Spieler aus drei einzigartigen Voreinstellungen mit speziellen Statistiken und Fähigkeiten wählen und dadurch ihre eigene Strategie entwickeln.

Überraschende und zufällige Bonus-Objekte, die auf dem Schlachtfeld verteilt sind, sorgen für zusätzliche Action und bieten dem Spieler, der sie als erster erreicht, doppelten Schaden oder andere Vorteile.

Jedes Gefecht kann mit unterschiedlichen Einstellungen individuell angepasst werden, sei es ein ablaufender Timer oder eine Begrenzung der Spielzüge bis hin zur Entfernung sämtlicher Gegenstände für eine rein taktische Begegnung.

Quelle: Ubisoft (via Pressemeldung)