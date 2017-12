From Software – Teaser Trailer zum kommenden Spiel enthüllt

Nach Dark Souls 3 war es lange still geworden um das Entwicklerstudio From Software. Lange spekulierte man, an welches Spiel sie derzeit entwickeln. Doch auf der derzeit in Los Angeles stattfindenden The Game Awards Show wurde ihr neues Projekt nun mit einem kurzen Teaser Trailer enthüllt. Zwar gibt dieser 30 sekündige Trailer keine großen Infos preis, doch nach einer kurzen mysteriösen Szene taucht ein Schriftzug mit Shadow Die Twice auf. Bislang ist jedoch nicht klar, ob dies der Name des Spiels ist oder was es mit diesen Namen auf sich hat.

FromSoftware’s new project



Quelle: YouTube (From Software)