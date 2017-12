Death Stranding – Neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht

Etwa ein Jahr ist es her, dass bewegte Bilder zu Hideo Kojimas Death Stranding zu sehen waren. Auf den diesjährigen Game Awards gab es nun endlich neues Material und somit den dritten Trailer zu Death Stranding zu sehen. In diesem sieht man Norman Reedus, bekannt aus The Walking Dead, in einer fiktiven Welt, in der übernatürliche Wesen den Menschen das Leben nehmen. In einer postapokalyptischen Welt, die durch eine vorhergegangene Explosion entstanden ist, scheint das Überleben der Menschheit nur schwer. Den knapp acht Minuten langen Trailer könnt ihr euch hier zu Gemüte führen:

Quelle: GameSpot Trailers