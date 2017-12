Call of Duty: WWII – Spezielles Winter Event gestartet

Seit einigen Wochen ist der 2.Weltkriegsshooter Call of Duty: WWII bereits für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich. Damit es den Spielern auf Dauer nicht langweilig wird und es grad um Weihnachten eh genug zum feiern gibt, hat Activision in dem Shooter nun ein spezielles Event gestartet. Dieses hört auf dem Namen “Winterbelagerung” und dauert vom heutigen Freitag bis zum 2. Januar 2018 an. Bei diesem Event gibt es für den begrenzten Zeitraum eine Reihe an exklusiven Aktivitäten, Belohnungen und kostenlose Inhalte. Zum einen erstrahlt die beliebte Multiplayerkarte “Carentan” in dieser Zeit in einem passendem winterlichen Look. Darüberhinaus feiert mit dem Waffenspiel, ein sehnlichst gewünschter Modus seinen Einstand im neuesten Call of Duty Ableger. Jedoch gibt es den neuen Spielmodus erst in der zweiten Woche des Events. Mit dem Event gibt es zudem Doppelte Erfahrungspunkte, ein winterliches Hauptquartier mit dem neuem Vertretungs-Quartiermeister Captain Butcher sowie spezielle Vorratslieferungen. Diese beinhalten limitierte Winterausrüstung und Inhalte welche das Aussehen der Charaktere passend zur Jahreszeit kleiden. Darüberhinaus kann man bei dem Quartiermeister auch neue kostenlose Waffenvarianten verdienen und über Sammlungsbelohnungen und Vorratslieferungen, welche man sich über die Dauer des Events verdient, freischalten.

Official Call of Duty®: WWII – Winter Siege Trailer



Quelle: YouTube (Call of Duty)