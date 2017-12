Bayonetta 3 – Fortsetzung kommt exklusiv auf die Switch, ebenso die ersten beiden Teile

Auf den Video Game Awards wurde ein neuer Exklusivtitel für die Nintendo Switch präsentiert, der auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Nachdem Bayonetta 2 bereits auf der Wii U erschien, kommt nun mit Bayonetta 3 der Nachfolger exklusiv für Nintendo’s Hybridkonsole. Zudem kommen die ersten beiden Teile ebenfalls auf die Switch.

Alle drei Hexenabenteuer auf einer Konsole

Zu Bayonetta 3 wurde außer einem kurzen Teaser nicht viel gezeigt. Laut Teasertrailer befindet es sich derzeit in Entwicklung. Mehr Infos gibt es zum Release der beiden Vorgänger. Das Spiel wird in Retailform in die Läden kommen, allerdings ist nur Bayonetta 2 auf der Cartridge, den ersten Teil gibt es als Downloadcode dazu. Die Switch-Version von Bayonetta 1 und 2 kommt am 16. Februar 2018.

Quelle: Nintendo Deutschland via Youtube