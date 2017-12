WoW Legion – Antorus: 10/11 Bossen am ersten Tag down

Wie bei jedem neuen Schlachtzug startet in der ersten mythisch Woche das World first Rennen der Top Gilden. Im Gegensatz zu Amerika, wo die Tore zu Antorus dank der Zeitverschiebung bereits am Dienstag geöffnet wurden, starteten die Europäischen Gilden gestern, am Nikolaustag in das Rennen. Die Legion, hinter ihrem Anführer Sargeras und vielleicht auch die WoW Entwickler selbst hatten sich aber sicher nicht ausgemalt, dass bereits am ersten Tag nahezu alle Bosse das Zeitliche segnen würden.

Wer gewinnt das Rennen um den World-First Kill von Argus?

Die Profi-Gilden Method, Exorsus und Limit schafften es in knapp 16 Stunden bereits die ersten neun Bosse zu bezwingen. Damit standen nur noch die beiden Bosse, Aggramar und Argus, der Zerrütter auf dem Plan. Zur Überraschung vieler, schaffte es die europäische Gilde Method bereits nur wenige Stunden später sogar Aggramar zu besiegen. Dicht gefolgt von der russischen Gilde Exorsus, die den vorletzten Boss kurz darauf auch von ihrer Liste streichen konnten. Somit sind die Amerikaner von Limit mit 9/11 etwas abgeschlagen. Also stehen bisher lediglich zwei Gilde vor dem Endboss und dürfen sich damit auch als erste an die neuen Phasen auf diesem Schwierigkeitsgrad wagen. Neue Phasen? Ganz genau den Argus erhält auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad zwei neue Phasen – welche bisher noch unbekannt sind und bis der Boss dann mal down ist, wird es darüber sicher auch kaum Neuigkeiten geben. Schließlich will man der Konkurrenz ja keine Tipps geben. Ob Argus sich also so einfach wie die vorherigen Bosse bezwingen lässt, bleibt erst mal abzuwarten.

Quelle: raider.io, wowprogress