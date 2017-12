Ubisoft – Publisher verschiebt drei große Titel

Ubisoft hat aktuell einige Eisen im Feuer und konnte mit einigen Titeln in letzter Zeit bei den Fans punkten. Jetzt hat der Publisher den Release von drei seiner Titel verschoben.

Ubisoft verschiebt unter anderem Far Cry 5

Nummer Eins bei den Verschiebungen ist Far Cry 5, dass jetzt am 27. März erscheinen soll und damit einen Monat verspätet erscheint. Der nächste Titel ist The Crew 2 welches aus dem aktuellen Fiskaljahr in das nächste verschoben wurde. Daher wird der Titel jetzt irgendwann zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. September 2018 erscheinen. Als letztes auf der Liste steht ein bisher unangekündigtes “Franchise” Spiel, dass vom Fiskaljahr 2018 – 2019 auf das Fiskaljahr 2019 – 2020 erscheinen soll. Um was es sich dabei handeln soll, ist nicht wirklich klar.

Quelle: Dualshockers