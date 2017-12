PlayerUnknown’s Battlegrounds – Feiert Xbox Release

Na wer von den PUBg Spielern kennt das Geräusch nicht? Wenn ein Flugzeug im Spiel angeflogen kommt, bedeutet das: Es gibt Lootboxen! Damit verbunden natürlich auch neue Waffen, neue Ausrüstung und neue Ziele zum abschießen! Wer auf der Jagd nach besserer Ausrüstung ist – muss beim Abwurf von Lootboxen in PUBg damit leben von Jäger zum gejagten zu werden. Denn viele Spieler lauern nur darauf euch beim Suchen und einsammel der Lootboxen den Gar aus zu machen. Doch egal ob Jäger oder “Sammler” alle Spieler freuen sich, sobald am Himmel von PUBg ein Flugzeug erscheint und genau dieses Phänomen machen sich die Entwickler nun zu nutze.

Echte Lootboxen über Australien

Passend zum Release von PlayerUnknown’s Battlegrounds auf der XBox One wollen die Entiwckler des Spiels in den australischen Regionen um Melbourne, Brisbane und Sydney echte Lootboxen abwerfen. Die Lootboxen sollen wirkliche hammer Belohnungen beinhalten, unter anderem Xbox One X-Konsolen, PUBg Loot, Kontroller, Xbox Live Codes und natürlich zahlreiche PUBg Spiele-Codes. Damit es im echten Leben nicht zu einem Gemetzel wie im Spiel kommt, haben die Abwürfe und die Loot Verteilung einen festen Ablauf. Spieler die daran teilnehmen möchten, müssen die Australische XBox-Facebook-Seite im Auge behalten. Auf der Seite wird vorab angekündigt werden, wo ein Lootbox Abwurf stattfinden wird und die Mitspieler müssen sich auf der Seite einen entsprechen Loot-Code sichern. Am Abwurfsort wartet dann ein Microsoft Mitarbeiter auf die Spieler und wer diesem einen passenden Code vorzeigt, darf die Lootbox öffnen und seine Belohnung mitnehmen. Ein wirklich coole Idee – bisher ist diese PR-Aktion leider lediglich in Australien geplant.

Quelle: facebook