Overwatch – E-Sport Team Skins nur gegen echtes Geld

Blizzard möchte mit Overwatch ganz groß im E-Sports Business durchstarten, hier sollen die besten und stärksten Teams gegeneinander antreten und am Ende erhält das Gewinner Team den dicken Jackpot mit der Ehre sich das besten Overwatch-Team der Welt nennen zu dürfen. Damit die E-Sports Turniere auch für die Zuschauer spannend, vor allem aber Übersichtlich bleiben, hat sich Blizzard nun etwas ganz spezielles ausgedacht. So erhält jedes Team sein ganz eigenes Ingame Trikot – immerhin soll stets klar erkennbar sein, welcher Champion grade das Spielfeld dominiert oder wessen Ultimate grade das Gegenerteam ausradiert hat.

Natürlich sollen nicht nur die Spieler selbst die Möglichkeit haben – ihr Team zu repräsentieren, auch Fans eines jeweiligen Teams können ihre Mannschaft Supporten indem sie sich das entsprechende Trikot kaufen. Der Erwerb der Trikots funktioniert allerdings über ein ganz neues System, denn die Skins sind nicht wie bisher über Lootboxen zu erhalten. Blizzard führt hierfür ein neues Währungssystem ins Spiel ein, so können Spieler für Echtgeld die neuen League Tokens kaufen und diese dann gegen die Special Skins eintauschen. Nate Nanzer von der Overwatch League hat in einem kurzen Video zu dem neuen Währungssystem Stellung genommen:

Get ready to show your teams some love. Overwatch League skins arrive early next year. #OWL2018 pic.twitter.com/NjplXd3rSa

— Overwatch League (@overwatchleague) December 4, 2017