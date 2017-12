Devil May Cry HD – Die ersten drei Teile kommen als Collection

Die Devil May Cry-Reihe ist unter Hack’n’Slash-Fans sehr beliebt, auch wenn der letzte Teil DmC: Devil May Cry nicht so gut ankam. Dieser ist nun auch schon vier Jahre her und Fans von Dante hoffen schon länger auf ein neues Abenteuer. Dies gibt es nun zwar nicht, doch die ersten drei Teile der Reihe kommen als Devil May Cry HD Collection auf die aktuellen Konsolen und den PC.

Neue Grafik, altes Geschnetzel

Sein Debut feierte Dante vor 16 Jahren mit dem allerersten Devil May Cry. In der HD Collection sind seine ersten drei Abenteuer enthalten, vom dritten Teil sogar die Special Edition. So können sich sowohl Veteranen als auch Neulinge in die Schlacht gegen Dämonen stürzen. Die Devil May Cry HD Collection erscheint am 13. März 2018 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Sie erscheint sowohl als Retail-Version als auch in digitaler Form.

Quelle: capcom-unity