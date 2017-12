The Surge – Erster Singleplayer DLC erhältlich

Das Action Rollenspiel aus dem deutschen Hause Deck 13 hat nicht nur die Dark Souls Formel gekonnt in ein bedrohliches Zukunftssetting verfrachtet, sondern konnte auch bei uns im Test überzeugen. Nachdem das Spiel bereits seit einigen Monaten erhältlich ist, ist nun mit A Walk in the Park die erste Singleplayer Erweiterung erhältlich. Diese schickt einen in einen Freizeitpark, auf dem Gelände des CREO Konzerns. Dieser war ursprünglich für die Mitarbeiter und deren Familien gedacht, wird nun aber von verrückten Maskottchen und Bossen bewohnt. Zudem bringt die Erweiterung 16 neue Waffen, Implantate, sowie neue Rüstungsteile ins Spiel.

The Surge: A Walk in the Park – Launch Trailer

A Walk in the Park ist ab sofort für 14.99€ für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich..

Quelle: YouTube (Focus Home Interactive)