Desiny 2: Fluch des Osiris – Erster Raid Lair startet am Freitag

Seit heute ist der erste DLC von Destiny 2 Online und kann gespielt werden. Die Rede ist natürlich von Fluch des Osiris.

Viele Hüter warteten sehnsüchtig auf den heute erfolgten Release. Mit Fluch des Osiris wird neben einem Singleplayer Part, neuem Loot und einem höheren Level Cap wird natürlich auch der erste Raid Lair mit integriert. Doch dieser ist meistens erst später Verfügbar. Heute wurde bekannt gegeben, das die Pforten zu Eater of Worlds, so heißt der erste Raid Lair, am kommenden Freitag geöffnet werden. Ab 19:00 Uhr beginnt damit der Run auf den Raid.

10AM Pacific. Friday. December 8.

‘Eater of Worlds,’ the Raid Lair for ‘Curse of Osiris,’ will open to Fireteams. The race for World First will be on. We will be watching,

— Bungie (@Bungie) December 6, 2017