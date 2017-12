Bridge Constructor Portal – Crossover der beiden beliebten Spielereihen angekündigt

In Bridge Construcor geht es darum, verschiedene Brücken stabil genug zu bauen, damit Fahrzeuge sie überqueren können. Portal wiederum dreht sich um das Lösen von Rätseln mit dem erschaffen von Portalen, durch die man von A nach B gelangen kann. Was geschieht also, wenn man diese beiden Spielereihen miteinander kombiniert? Headup Games hat die Antwort bereit und präsentiert mit Bridge Constructor Portal ein Crossover, mit dem keiner so wirklich gerechnet hatte.

Valve nicht involviert

An der Entwicklung von Bridge Constructor Portal ist Valve selbst nicht beteiligt. Lediglich die notwendigen Lizenzen wurden an Headup Games übertragen, um dieses Crossover Wirklichkeit werden zu lassen. Im Trailer sehen wir, dass GLaDOS mit am Start sein wird und euch mit bissigen Kommentaren bombardiert, wie wir es von ihr gewohnt sind. Ansonsten will Bridge Constructor Portal das Gameplay beider Spieleserien clever miteinander kombinieren. Es erscheint bereits am 20. Dezember für den PC, Anfang 2018 dann auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Headup Games via Youtube