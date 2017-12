Ubisoft – World in Conflict und Assassins Creed IV kostenlos herunterladen

Ubisoft ist in Weihnachtsstimmung, denn pünktlich zum 10. Jubiläum zweier Spielereihen könnt ihr zwei Titel davon kostenlos per uPlay herunterladen. Es handelt sich um den Strategiehit World in Conflict und das Piraten-Assassinenabenteuer Assassins Creed IV: Black Flag. World in Conflict erschien 2007, feierte also in diesem Jahr 10. Geburtstag. Gleiches gilt für die Assassins Creed-Reihe, der erste Teil kam ebenfalls 2007 heraus.

Stürzt euch in strategische Schlachten und wilde Piratenabenteuer

Als erstes ist World in Conflict dran. Ihr könnt es noch bis zum 11. Dezember auf der Seite von Ubisoft kostenlos herunterladen. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr auch das Addon Soviet Assault, in welchem ihr in die Rolle der U.S.S.R schlüpfen werdet. Ab dem 12. Dezember könnt ihr euch dann Assassins Creed IV sichern, dieser Download gilt bis zum 18. Dezember. Beide Spiele bleiben nach dem Download natürlich in eurem Besitz.

Quelle: ubiblog / ubisoft