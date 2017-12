Sinner Sacrifice for Redemption – Souls ähnlicher Titel bekommt Releasedatum

Auch wenn die Dark Souls Reihe vorerst auf Eis liegt und Nioh schon ein Weile erhältlich ist, bekommen Fans weiterhin Titel in diesem Stil. Sinner Sacrifice for Redemption, eine Art Indi Dark Souls, hat jetzt ein Releasedatum und einen Trailer bekommen.

Sinner Sacrifice for Redemption kommt im April

Das Projekt von Dark Star Studios und Another Indie Studio, präsentiert sich als Versuch an einem Dark Souls ähnlichem Titel. Dabei sollen euch auch hier harte Gegner das Leben schwer machen. Der Kniff des Spiels soll dabei aber eine Opfermechanik sein. Vor jedem Bosskampf müsst ihr einen eurer Statuswerte opfern, was sich dann natürlich auf den Kampf auswirkt. Ob der Titel in Sachen Gameplay mit dem großen Vorbild mithalten kann, bleibt abzuwarten. Erscheinen soll Sinner am 25. April 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: Dualshockers