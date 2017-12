Dragon Ball FighterZ – Auch der erwachsene Son Gohan bekommt einen Trailer

Nachdem mit Gotenks, Kid Buu und Son Gohan (erwachsen) drei neue Kämpfer für Dragon Ball FighterZ vorgestellt wurden, erhielten bereits zwei von ihnen einen eigenen kurzen Trailer. Nun ist auch Son Gohan an der Reihe, der als Erwachsener in seiner ultimativen Form auftritt.

Entlade deine Aura

Viele Kämpfer in Dragon Ball FighterZ haben eine ganz eigene Spielweise aufgrund ihrer Fähigkeiten. So auch Ultimate Gohan, denn er kann seine Macht während des Kampfes steigern. Entlädt er seine Aura, werden seine Angriffe noch stärker als zuvor. Im Repertoire hat er natürlich unter anderem das Masenko und das Kamehameha. So abgefahren wie die Trailer von Gotenks und Kid Buu ist Son Gohans jetzt nicht, dennoch sollte man ihn nicht unterschätzen. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: Izuniy via Youtube