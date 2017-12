The Game Awards – Hideo Kojima wird einen Auftritt haben

In wenigen Tagen findet in Los Angeles die Veranstaltung The Game Awards statt. Bei der Oscar Verleihung der Videospiele wird es neben der Preisverleihung, auch eine Vielzahl an neuen Trailern und Ankündigungen geben. Doch auch etliche Branchen Promis werden einen Auftritt haben und unter anderem die Prestigeträchtigen Preise verleihen. Nun hat Veranstalter und Moderator Geoff Keighley verraten, dass kein geringerer als Hideo Kojima einen Auftritt auf der Preisverleihung haben wird. Damit können wir vermutlich auf einen neuen Trailer zu seinem kommenden Spiel Death Stranding hoffen.

We are so thrilled to announce our next presenter for Thursday night: Hideo Kojima! The legendary game director will once again appear at #TheGameAwards pic.twitter.com/l6ARDPNjaO — The Game Awards (@thegameawards) 3. Dezember 2017

The Game Awards finden am 7. Dezember statt und kann unter anderem über Twitch und You Tube angeschaut werden.

