Persona 5 – Verkaufszahlen des Rollenspiels bekannt gegeben

Am Anfang des Jahres erschien bei uns mit Persona 5 für viele das Spiel des Jahres. Das Spiel bei dem nahezu alles stimmt, kam nicht nur bei Kritikern (Unser Test und NAT-Talk zu Persona 5) hervorragend an, sondern konnte auch bei Fans punkten. Nun hat Publisher Atlus die Verkaufszahlen des Spiels bekannt gegeben. Diese können sich durchaus sehen lassen, denn weltweit wurden mehr als 2 Millionen Einheiten des Spiels weltweit ausgeliefert.

Persona 5 Story Trailer

Persona 5 erschien in Japan am 15.September 2016 und am 4.April in Europa und den USA für Playstation 4 und Playstation 3.

Quelle: Twitter (Atlus), YouTube (Deep SIlver)