My Hero Academia: One’s Justice – Spiel zur Animeserie kommt für PS4 und Switch

Ende November eröffnete Bandai Namco eine Teaserseite, welche wie vermutet auf ein neues Spiel zur Animeserie My Hero Academia hindeutet. Heute wissen wir: Das Spiel hört auf den Namen My Hero Academia: One’s Justice und erscheint für die PS4 und die Nintendo Switch.

Kämpft auf der Seiten der Helden oder der Bösewichte

Anbei haben wir eine Galerie mit den ersten Screenshots des Spiels für euch. Es ist zu erkennen, dass sich My Hero Academia: One’s Justice stilistisch an sein Animevorbild hält. Ihr könnt entweder einen der vielen Helden spielen oder aber euch auf die Seite der Bösen schlagen. Auf dem Jump Festa 2018, welches am 16. und 17. Dezember in Japan stattfinden wird, soll mehr über das Spiel preisgegeben und ein Teasertrailer veröffentlicht werden. Ein Releasedatum für My Hero Academia: One’s Justice wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, ebenso wenig ob es bei uns im Westen erscheinen wird. Da sich My Hero Academia aber mittlerweile auch hier einer großen Fanbase erfreut, kann man von einem westlichen Release ausgehen.

Quelle: mhaoj