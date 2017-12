Mega Man 11 – Capcom kündigt neuen Teil des Roboabenteuers an

Mighty No. 9 sollte als spiritueller Nachfolger der Mega Man-Reihe Erfolge einfahren, konnte jedoch nicht überzeugen. Nun steigt Capcom wieder selbst in den Ring und bringt mit Mega Man 11 einen Nachfolger der beliebten Shoot’em’Up-Reihe. Ein Trailer wurde direkt mit der Ankündigung veröffentlicht.

Weg vom Retro-Look

Anders als bei Mega Man 9 und Mega Man 10 wird nicht auf den altbewährten Retro-Look gesetzt. Mega Man 11 präsentiert sich stattdessen in einem Mix aus 3D-Grafik auf einer 2D-Ebene, nicht ganz unähnlich wie Mighty No. 9. Der Trailer zeigt ein paar Bosse, ein paar von Mega Mans Fähigkeiten und ein paar Eindrücke von einigen Leveln. Mega Man 11 soll Ende 2018 erscheinen, Fans müssen sich also ein wenig gedulden.

Quelle: Official Capcom UK via Youtube