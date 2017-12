Destiny 2: Fluch des Osiris – Launch Trailer zum bevorstehenden DLC

Morgen kommt zwar nicht der Weihnachtsmann, aber als kleine Entschädigung startet dafür der Preload des ersten DLC’s von Destiny 2: Fluch des Osiris!

Neuer Content für die Hüterschaft

Viele warten schon seit Wochen auf neue Aufgaben in Destiny 2. Allein weil der Endgame Content vom Hauptspiel eher mau ausgefallen war. Dieser wird mit Fluch des Osiris nachgeliefert. Die Story knüpft direkt an die Hauptstory an und bringt neben der weiterführenden Singleplayer Kampagne unter anderem auch neue Ausrüstungen und Waffen mit. Natürlich hat Bungie auch einen Launch Trailer veröffentlicht. Der offizielle Launch ist am 5. Dezember 2017.

Quelle: Bungie (via Youtube)