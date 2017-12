WoW Battle for Azeroth – Volksfähigkeiten der neuen Rassen

Mit der kommenden World of Warcraft Erweiterung Battle for Azeroth finden zahlreiche neue Rassen ihren Weg ins Spiel. Genau genommen erhält jede Fraktion drei neue Verbündete, die spielerisch auch als vollkommen eigenständige Rasse zu sehen sind. Genau aus diesem Grund hat auch jede dieser Rassen ihre eigene Volksfähigkeit. Einige Volksfähigkeiten, genau genommen drei der sechs Rassen sind schon in den Spieldaten auf dem PTR zu finden, wir haben sie uns daher mal genauer angeschaut und für euch zusammen gefasst.

Spezielle Volksfähigkeiten der neuen Rassen

Bei den Angaben, handelt es sich um Zahlen vom Testserver – diese sind nicht als Finale Angaben zu sehen und können sich bis zur Veröffentlichung der Erweiterung noch ändern. Ebenfalls steht bisher noch nicht fest, ob die bisherigen Zahlen mit der Stufe des Charakters skalieren oder konstant bleiben.

Horde: Die Volksfähigkeiten der Nachtgeborenen

Ancient History – Die Fähigkeit in der Inschriftenkunde ist um 15 erhöht.

– Die Fähigkeit in der Inschriftenkunde ist um 15 erhöht. Arcane Affinity – Der verursachter Magieschaden ist um 1% erhöht.

– Der verursachter Magieschaden ist um 1% erhöht. Cantrips – Beschwört ein Zauberbuch, das euch für 1,5 Minuten Zugang zu einem Briefkasten ermöglicht.

– Beschwört ein Zauberbuch, das euch für 1,5 Minuten Zugang zu einem Briefkasten ermöglicht. Dispel Illusion – Mit eurer arkanen Sicht, könnt ihr Illusionen aufdecken und Unsichtbarkeit innerhalb von 15 Metern erkennen.

– Mit eurer arkanen Sicht, könnt ihr Illusionen aufdecken und Unsichtbarkeit innerhalb von 15 Metern erkennen. Magical Resistance – Der erlittener Magischaden ist um 1% reduziert.

– Der erlittener Magischaden ist um 1% reduziert. Masquerade – Ihr könnt euch in eine Illusion hüllen und so das Aussehen eines anderen Nachtgeborenen annehmen.

Horde: Die Volksfähigkeiten der Hochberg-Tauren

Rugged Tenacity – Der erlittene Schaden ist um 330 reduziert.

– Der erlittene Schaden ist um 330 reduziert. Pride of Ironhorn – Die Bergbaufähigkeit ist um 15 erhöht, daher könnt ihr Erze schneller abbauen.

– Die Bergbaufähigkeit ist um 15 erhöht, daher könnt ihr Erze schneller abbauen. Mountaineer – Die Vielseitigkeit ist um 1% erhöht.

– Die Vielseitigkeit ist um 1% erhöht. Bull Rush – Ihr stürmt für eine Sekunde vorwärts und werft dabei getroffene Feinde für 1,5 Sekunden um. Diese Fähigkeit hat 2 Minuten Abklingzeit.

– Ihr stürmt für eine Sekunde vorwärts und werft dabei getroffene Feinde für 1,5 Sekunden um. Diese Fähigkeit hat 2 Minuten Abklingzeit. Waste Not, Want Not – Ihr habt eine Chance, zusätzliches Fleisch und Fisch zu plündern.

Allianz: Die Volksfähigkeiten der Lichtgeschmiedeten Draenei

Light’s Judgement – Ihr könnt einen Schlag aus Heiliger Energie beschwören, der nach 3 Sekunden 5.150 Heiligschaden an allen Feinden im Radius von 5 Metern verursacht. Die Fähigkeit hat 40 Meter Reichweite und 2,5 Minuten Abklingzeit.

– Ihr könnt einen Schlag aus Heiliger Energie beschwören, der nach 3 Sekunden 5.150 Heiligschaden an allen Feinden im Radius von 5 Metern verursacht. Die Fähigkeit hat 40 Meter Reichweite und 2,5 Minuten Abklingzeit. Forge of Light – Ihr könnt eine Lichtschmiede beschwören, die euch das Schmieden erlaubt. Eure Schmiedekunstfähigkeit ist um 10 erhöht.

– Ihr könnt eine Lichtschmiede beschwören, die euch das Schmieden erlaubt. Eure Schmiedekunstfähigkeit ist um 10 erhöht. Demonbane – Das Töten von Dämonen gewährt 20% mehr Erfahrungspunkte.

– Das Töten von Dämonen gewährt 20% mehr Erfahrungspunkte. Holy Resistance – Der erlittener Heiligschaden ist um 1% reduziert.

– Der erlittener Heiligschaden ist um 1% reduziert. Final Verdict – Sterbt ihr, werdet ihr vom Licht gerächt und fügt allen Feinden im Radius von 8 Metern 1.162 Schaden zu und heilt eure Verbündete gleichzeitig um 1.383.

Allianz: Die Volksfähigkeiten der Leerenelfen

Chill of Night – Der erlittener Arkan- und Schattenschaden ist um 1% reduziert.

– Der erlittener Arkan- und Schattenschaden ist um 1% reduziert. Entropic Embrace – Eure Fähigkeiten haben eine Chance, euch mit der Essenz der Leere zu ermächtigen. Bisher ist kein weiterer daraus folgender Effekt bekannt.

– Eure Fähigkeiten haben eine Chance, euch mit der Essenz der Leere zu ermächtigen. Bisher ist kein weiterer daraus folgender Effekt bekannt. Ethereal Connection – Die Kosten für Transmogrifikation und die Leerenbank sind um 50% reduziert.

– Die Kosten für Transmogrifikation und die Leerenbank sind um 50% reduziert. Prenatural Calm – Zauber die ihr wirkt werden nicht durch erlittenen Schaden verzögert.

– Zauber die ihr wirkt werden nicht durch erlittenen Schaden verzögert. Spatial Rift – Öffnet einen Riss in Raum und Zeit, welchen ihr durch erneutes aktivieren nutzen könnt, um durch den Riss zu reisen.

