Overwatch – Erster Leak zu nächstem Event

Bislang wurden in Overwatch alle Events aus dem vorherigen Jahr wiederholt. Somit ist anzunehmen, dass das nächste anstehende Ereignis das Winterwunderland Weihnachtsevent sein wird. Ein erster Leak bestätigt nun diese Theorie. Wie auch im Vorfeld von anderen Events ist ein Bild aufgetaucht, welches einen neuen Skin für einen der Helden zeigt.

Genji ganz in Eis gehüllt

Das Bild ist sehr klein, qualitativ nicht hochwertig, doch das Notwendige ist zu erkennen. Es ist Genji in einem eisigen Skind, mit einem koreanischen Schriftzug, der wahrscheinlich den Beginn des Overwatch Winterwunderlandes ankündigt. Zumindest steht dort laut Übersetzung, dass es am 12. Dezember losgehen soll. Bislang waren Leaks dieser Art für Overwatch immer zutreffend, so wird es sich hier wohl aller Vorraussicht nach auch um einen richtigen Leak handeln. Eine offizielle Ankündigung seitens Blizzard steht noch aus.

Quelle: imgur