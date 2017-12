Furi – Switch Version angekündigt

Das Actionspektakel Furi ist seit dem 5. Juli 2016 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar und hat seither bestimmt schon den ein oder anderen Controller auf dem Gewissen.

Furi erscheint auch für Nintendo Switch

Das Studio The Game Bakers gab nun bekannt, dass eine Umsetzung von Furi für die Nintendo Switch in Arbeit sei. In der Switch Version werden alle bisherigen Inhalte integriert sein. Ein genaues Release Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Angepeilt sei aber Anfang 2018. Hier noch der Switch-Trailer von Furi.

Quelle: The Game Bakers (via Youtube)