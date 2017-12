Dragon Ball FighterZ – Kid Buu im Trailer

Nach einer Ankündigung von neuen Kämpfern für Dragon Ball FighterZ kamen bisher immer Einzeltrailer für jeden Charakter. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch Kid Buu jetzt in einem kurzen Gameplayvideo seine Kampfkünste präsentiert. Der Hauptbösewicht der dritten Dragon Ball Z-Saga ist dabei genau so abgefahren und verrückt wie in der Serie.

Körper strecken und Gegner fressen

Das “Kid” in Kid Buu sollte nicht ablenken, der kleine, pinke Dämon ist ein ernstzunehmender Gegner. Bei dem ohnehin schon schnellen Gameplay von Dragon Ball FighterZ wird er wohl nochmal eine Schippe drauflegen. Er greift mit seinem dehnbaren Körper an, verwandelt seine Gegner in essbare Kügelchen und verschießt pinke Energiewellen. Seine Spezialattacke ist natürlich sein ikonischer, pinker Todesball. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Izuniy via Youtube