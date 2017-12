Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Closed Beta für PS4 angekündigt

Für das Ninja-Actionspiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker, in welchem ihr in Viererteams mit eigens erstellten Charakteren gegeneinander Kämpfe bestreiten müsst, wurden heute die Termine zur Closed Beta bekannt gegeben. Demnach habt ihr vom 15. bis zum 17. Dezember Zeit, das Spiel ausgiebig zu testen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch mit eurer Sony Entertainment Network Online ID auf folgender Seite zu registrieren und zu hoffen, dass das Losglück euch für die Closed Beta auswählt. Falls ihr einen Zugang zur Beta bekommt, solltet ihr euch folgende Termine im Kalender eintragen:

Termine der Closed Beta

15. Dezember: 21:00-24:00

16. Dezember: 10:00-13:00

16. Dezember: 18:00-21:00

17. Dezember: 2:00-5:00

Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Quelle: Sony