Monster Hunter: World – Betatest für PS4 steht bevor

Wer eine Playstation 4 besitzt und auf Monster Hunter steht, der sollte sich für den anstehenden Beta-Test anmelden. Vorrausgesetzt, ihr habt einen Playstation Plus Account.

Testet eure Hunter-Skills

Die Beta beginnt am 9. Dezember ab 18:00 Uhr (MEZ) und endet am 12. Dezember um 18:00 Uhr. Ein Preload ist ab dem 8. Dezember um 0:00 Uhr möglich. Drei Quests und eine Trainingsarena werden spielbar sein. Dazu habt ihr die Möglichkeit, 12 vorgefertigte Hunter, sechs verschiedene Palico Gefährten und 14 verschiedene Waffenarten zu testen. Die Quests sind sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus spielbar. Des Weiteren wird das Spiel auch in deutscher Sprachausgabe verfügbar sein. Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: capcom