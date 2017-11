Yooka Laylee – Nintendo Switch Release noch vor Weihnachten

Viele waren enttäuscht, als der Nostalgie Jump N’ Run-Titel für PS4 und Xbox, jedoch nicht für Nintendos Switch veröffentlicht wurde. Offensichtlich wollte man Marios großen Auftritt in Super Mario Odyssey nicht beeinträchtigen.

Switch Nutzer können aufatmen

Nun haben Team17 und Playtonic bekannt gegeben, dass das beliebte Jump N’ Run noch vor Weihnachten in Nintendos eShop erscheint. Und zwar am 14. Dezember 2017. Dann feiert Yooka Laylee sein Debüt auf der Switch. Das Spiel wurde komplett angepasst und profitiert selbstverständlich von allen bisherigen Updates. Auch sind alle Acht Multiplayer-Modi Joy-Con kompatibel. in der Dockingstation läuft das Spiel mit einer Bildschirmauflösung 900p und im Handheldmodus auf 600p.

Quelle: ign.com