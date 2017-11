Gang Beasts – Fun Brawler kommt endlich auf die PS4

Wenn ihr euch endlich auch auf PS4 mit euren Freunden umherwerfen wollt, könnt ihr das bald in Gang Beasts tun. Der Fun Brawler wird schon bald erscheinen.

Die Gang Beasts gehen aufeinander los

Wie Double Fine im Playstation Blog angekündigt hat, wird der Multiplayer Spaß am 12. Dezember endlich auch auf die PS4 kommen. Ihr werdet in der Gestalt der kleinen Biester eure Freunde oder KI Gegner ins Aus befördern müssen. Wer also noch einen Titel für einen unterhaltsamen Spieleabend sucht, sollte sich den Release vormerken.

Quelle: Playstation Blog