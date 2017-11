Civilization VI – Erste Erweiterung “Rise and Fall” kommt im Februar

Die Civilization-Reihe ist das am längsten fortführende Franchise von 2K und nun bekommt der sechste Teil seine erste große Erweiterung. In Civilization VI: Rise and Fall gibt es nicht nur neue Anführer und neue Zivilisationen, sondern auch eine ganze Menge neuer Features, die das Spielgeschehen noch einmal deutlich erweitern sollen. Angekündigt wird das Addon mit einem cineastischen Trailer.

Dunkle sowie goldene Zeitalter

Civilization VI: Rise and Fall strotzt nur so über vor neuen Features, wir haben sie mal für euch aufgelistet:

Goldene und Dunkle Zeitalter: Ihr könnt in euren Playthroughs nun auf sehr gute oder sehr schlechte Zeiten stoßen, historische Meilensteine, in denen ihr bestimmte Aufgaben bewältigen müsst. In Goldenen Zeitaltern könnt ihr Hingabeboni erhalten, in einem dunklen Zeitalter habt ihr die Chance, das nächste Goldene zu einem Heldenhaften Zeitalter werden zu lassen.

Loyalität: Das neue Loylitätssystem kann dafür sorgen, dass eure Städte in den Besitz anderer Spieler übergehen. Wenn eure Loyalität zu niedrig ist, kann es zu Revolten und Aufständen kommen, loyale Städte können euch beim Ausbau eurer Länder und Städte helfen.

Gouverneure: Ihr könnt nun einen Gouverneur in eine eurer Städte schicken, um sie für euch zu verwalten. Ihr habt sieben verschiedene Charaktere zur Auswahl, jeder mit seinem eigenen Fähigkeitenbaum. Verwaltet sie klug.

Erweiterte Allianzen: Das Allianzsystem wurde weiterentwickelt, um Spieler zu animieren, in Verbündungen einzutreten, um Vorteile für beide Seiten zu erhalten.

Notfallsituationen: Wenn eine Zivilisation zu stark wird, können sich mehrere gegen sie verbünden und vorgehen. Es gibt Notfall-spezifische Aufgaben und passende Belohnungen.

Zeitlinie: Ein neues Feature, das wichtige Ereignisse und Meilensteine eurer Zivilisation festhält, so dass ihr sie euch jederzeit anschauen könnt.

Neue Zivilisationen und Anführer: Es werden insgesamt neun neue Anführer und acht neue Zivilistationen spielbar sein. Welche das sind, soll im Laufe der Zeit verkündet werden.

Civilization VI: Rise and Fall erscheint am 08. Februar 2018 für den PC.

