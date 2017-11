Star Wars Battlefront 2 – Zukunft über Lizenzen ungewiss?

Das Electronic Arts mit den letzten 3 AAA Titeln eine Menge Unmut und Wut unter den Communities gefördert hat, müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben. Allerdings hört es nicht auf und die Spieler geben nicht klein bei. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter.

Petition gegen die Star Wars Lizenz von EA

Es wurde eine Petition eröffnet, welche fordert, dass Electronic Arts die Rechte an der Star Wars Marke abtritt. Nach Ablauf der Frist wird diese dann an LucasFilm überreicht. Zur Zeit sind schon 28.000 Unterschriften zusammen gekommen. Und es werden mehr. Ein Großteil der Community ist ebenfalls der Meinung, dass Electronic Arts die Rechte an Star Wars entzogen werden sollten. Was LucasFilm nach Erhalt der Petition macht, steht noch in den Sternen. Jedoch ist es unmöglich weg zu schauen, wenn solch ein Zeichen gesetzt wird.

Quelle: change.org