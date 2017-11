Demon’s Souls – Online Dienste enden bald in Japan

Die Online Dienste für Demon’s Souls stehen offenbar kurz vor dem Ende in Japan. 2009 startete der Titel die Reise in eine harte Welt die später Titel wie Dark Souls oder Bloodborne inspirierte.

Keine Online Funktionen für Demon’s Souls mehr

Die Onlinefunktionen des Action RPGs wurden oft für ihre innovative Natur gelobt. Doch nun müssen Spieler in Japan zukünftig genau darauf verzichten. Neben Online Multiplayer (Koop und Invasionen) wird auch das Message System, Blutflecken anderer Spieler, Phantome und Leaderboards abgeschaltet. In der Meldung wird vorerst nur Japan erwähnt, ob die Abschaltung bald auch in anderen Regionen kommt ist noch nicht klar.

Quelle: SIEJA