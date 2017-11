Session – Neue Skateboard Simulation auf Kickstarter entdeckt

Es ist eine Weile her, als der Hype um Skateboard-Spiele entflammte. Alles fing an mit Tony Hawk’s Pro Skater und Thrasher an.Das war gegen Ende der Neunziger Jahre. Die Spiele passten wunderbar in die Popkultur von damals und erfreuten sich einer Beliebtheit, welche seinesgleichen sucht.

Skateboards, Baggypants und Punk!

Das ist jetzt gut 20 Jahre her und Skateboard-Spiele sind von den meisten Bildschirmen verschwunden. Die Anfrage war einfach nicht mehr da. Doch ein kleines Indie-Studio will die Spiele wiederbeleben. Das Entwicklerstudio Crea-ture hat eine Kickstarter Kampagne begonnen und in der Tat schon einige Anhänger von ihrer Idee überzeugen können. Das erste Finanzierungsziel von 52.738 € ist bereits erreicht. Wenn die nächsten Finanzierungsziele erreicht werden, erwarten die Spieler unter anderem eine größere Spielwelt, ein Multiplayermodus und die Möglichkeit der Charakteranpassung. Die Kickstarter Kampagne läuft noch 25 Tage.

