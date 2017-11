My Hero Academia – Teaserseite von Bandai Namco

My Hero Academia ist eine der zur Zeit angesagtesten Shonen Anime- und Manga-Serien, die aktuell laufen. Hier geht es um eine Gesellschaft, in der 80% der Weltbevölkerung eine Macke hat, die ihnen besondere Fähigkeiten verleiht. Im Fokus der Geschichte ist eine Klasse an Schülern, die mit ihren Macken zu Superhelden ausgebildet werden. Und zu ebendieser Serie wird es wohl bald ein Spiel von Bandai Namco geben. Eine Teaserseite deutet zumindest darauf hin.

Das Ei in der Mikrowelle

Die Seite heißt mhaoj.bn-ent.net und zeigt eine Mikrowelle. Wenn man auf sie klickt, rollt aus ihr ein Ei mit einem kleinen Riss. Dannach erscheint der Schriftzug “8 Days left”. Fans von My Hero Academia werden sofort wissen, was es damit auf sich hat. Relativ am Anfang der Story stellt sich Protagonist Izuku ein Ei in der Mikrowelle vor, welches nicht platzt. So will er sich bildlich vor Augen führen, wie er seine Kräfte kontrollieren kann. In 8 Tagen erfahren wir also mehr über dieses Projekt. Mit My Hero Academia: Battle for All ist in Japan bereits ein Titel für den 3DS erschienen, der es bislang jedoch nicht in den Westen geschafft hat.

Quelle: mhaoj.bn-ent.net/