Monster Hunter World – Neue Teaser-Videos

Die Tierchen in Monster Hunter World und auch die Welt selbst werden immer realistischer und beeindruckender. Nun veröffentlichte Capcom einige neue kleine Teaser Videos, welche zeigen wie beeindruckend die Welt und ihre Bewohner der Spiels sind. In insgesamt acht kurzen Videos sehen wir Monster und ihre Lebensräume und so können sich die Spieler selbst ein Bild von dem beeindruckenden Lebensraum machen. Unter anderem sieht man in einem der Videos wie ein Rudel Grimalkyne ein größeres Monster erlegen oder wie das Paolumus prachvoll durch die Luft schwebt. Aber überzeugt euch am besten einfach selbst:

Quelle: YouTube CapcomChannel