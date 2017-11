Super Mario Odyssey – Derzeit günstig auf Amazon zu haben

Black Friday ist mittlerweile nicht nur in den USA ein Phänomen und so gibt es nicht nur am Freitag selbst, sondern auch um die Zeit drumherum eine Menge günstiger Angebote und eine Menge Rabatte. Auch Super Mario Odyssey könnt ihr nun zu einem vergleichsweise kleinen Preis erhalten, dank einer Black Friday Aktion von amazon.

Marios neues Abenteuer für unter 40€

Super Mario Odyssey ist gerade mal einen Monat auf dem Markt, nun habt ihr die Gelegenheit, Marios neuestes Abenteuer für einen kleinen Preis zu erwerben, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Spiel kostet zur Zeit auf amazon 36,49€, günstiger als sonst irgendwo.

Quelle: amazon