Gran Turismo Sport – Entwickler liefert Singleplayer nach

Einer der größten Kritikpunkte von Gran Turismo Sport, war auch für uns der Wegfall der Singleplayer Komponente. Wer nicht Online spielen wollte hatte im aktuellen Ableger nicht viel zur Hand um eine Fahrt zu wagen. Das soll sich bald ändern.

Singleplayer soll für Gran Turismo Sport kommen

In Dezember sollen Singleplayer Rennfahrer endlich auch etwas zu tun bekommen. Genauer gesagt will der Entwickler GT League ins Spiel bringen. Dahinter verbergen sich die altbekannten Turniere aus den Vorgängern. Dinge wie der Sunday Cup oder Ausdauerrennen werden also wieder verfügbar sein. Zuvor sollen zudem noch weitere Fahrzeuge hinzugefügt werden und einige Funktionen sollen ebenfalls vom Onlinezwang befreit werden.

Quelle: Playstation Blog