Black Mirror – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

THQ Nordic veröffentlichte zum Horror-Adventure Black Mirror einen neuen Trailer, in dem einige Gameplay-Szenen zu sehen sind. Bereits am 28. November, also in etwa einer Woche, könnt ihr selbst in den Genuss des Spiels kommen, falls ihr Besitzer einer PS4, Xbox One oder einem PC seid. Mit dem neusten Teil von Black Mirror soll ein Neustart der Reihe geschaffen werden. Das Spiel soll cineastischer sein als seine Vorgänger und mehr Wert auf die Charaktere legen. Zudem soll in einer packenden Krimi-Mystery-Geschichte eine besondere Atmosphäre von Wahnsinn und psychischer Qualen erzeugt werden.

Key-Features von Black Mirror

Eine moderne Neuauflage der gefeierten Gothic-Horror-Adventure-Reihe

Interaktionen mit visionsartigen Erscheinungen helfen dir, mehr über die Vergangenheit deiner Familie zu erfahren

Unheimliche Atmosphäre mit Fokus auf den Schrecken der Psyche im Stil von E. A. Poe und H. P. Lovecraft

Hochwertiges Sprecher-Ensemble, komplette deutsche Sprachausgabe

Das Gothic-Horror-Genre und seine einzigartige Atmosphäre des Wahnsinns und der psychologischen Qualen bleiben, wie schon bei der ursprünglichen Grafik-Adventure-Trilogie, der Kernbestandteil von Black Mirror. Das Point-and-Click-Gameplay der Vorgänger diente als Basis für das neu aufgelegte Gameplay, das den Fokus mehr auf Untersuchungen aus nächster Nähe und die Interaktion mit den albtraumhaften Visionen legt, die den Protagonisten des Spiels, David Gordon, plagen.

