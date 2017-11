Star Wars: Battlefront 2 – Patch 0.2 steht bereit

Nachdem Electronic Arts viel Kritik an Star Wars: Battlefront 2 einstecken musste, haben sie reagiert und einen Patch veröffentlicht. Dieser Patch soll einige der vielen Fehler beheben. Doch brachte er auch neue Probleme mit sich.

EA bekämpft die dunkle Seite der Macht

Seit dem Launch von Star Wars: Battlefront 2 haben die Entwickler nahezu pausenlos an dem Titel gewerkelt. So wurde zum Beispiel der viel umstrittene Lootboxen Shop aus dem Spiel entfernt. Aber auch an anderen Fronten hat EA zu kämpfen. Ab heute ist der Patch 0.2 Verfügbar. Dieser behebt schon mal einen Teil der Probleme, bringt aber leider auch wieder neue mit. So berichteten viele Spieler von Verbindungsproblemen, oder Schwierigkeiten mit den Credit Belohnungen. Des Weiteren wird auch die Sternenkarte nicht korrekt angezeigt. Inwieweit EA in den nächsten Tagen nachbessert, bleibt abzuwarten.

Quelle: ea.com