Splatoon 2 – Große Updates mit neuen Frisuren, Maps und mehr

Der Farb-Shooter Splatoon 2 wird auf der Nintendo Switch über einen großen Zeitraum verteilt mit stetig neuen Inhalten versorgt. Nun kündigte Nintendo neue, etwas größere Updates an, mit denen nicht nur eine Waffe ins Spiel implementiert werden, sondern neue Frisuren, spielbare Karten und so einiges mehr. Die Inhalte sind auch in einem Trailer zu sehen, den Nintendo heute veröffentlicht hat:

Neue Inhalte der kommenden Monate

Neue Karten

Vier neue Karten erscheinen in den kommenden Wochen, darunter auch Cetacea-Markt, der Splatoon-Fans ab Samstag erfreut.

Bei Cetacea-Markt handelt es sich um einen riesigen Supermarkt, bei dem man Produkte in grossen Mengen kaufen kann. Die Inklinge gehen dort mit ihren Teams einkaufen und teilen ihre „Beute“ anschliessend untereinander auf. Das ist einfach billiger!

Eine weitere neue Karte ist das Abyssal-Museum und die beiden Favoriten Kofferfisch-Lager und Arowana-Center kehren auch wieder zurück – und das auch relativ bald! Wir melden uns natürlich wieder mit den neuesten Neuigkeiten, sobald wir mehr wissen.

Neue Salmon Run-Karte

Der Cetacea-Markt erscheint zwar erst am Samstag, aber vorher darf man sich bereits über eine neue „Salmon Run“-Karte freuen: Das Räucherwerk wird direkt nach dem Download des Freitag-Updates zur Verfügung stehen!

Auf dieser Karte werden zwei Plattformen durch einen grossen Graben am Strand geteilt. Am besten überquert man diesen mit den Ventilatoren, die sich mit dem richtigen Teamwork gut als Fortbewegungsmittel eignen.

Neue Ausrüstung für Inklinge

Nach unseren Berechnungen kommen am Freitag 140 Ausrüstungsgegenstände in „Splatoon 2“ neu ins Spiel. Darunter: Kleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen (wie eine Motocross-Maske), Winterbekleidung (passend zum kalten Wetter!) und Gegenstände, die bereits in Splatoon vertreten waren.

Neue Kampflieder

Zwei neue Bands machen sich derzeit in Inkopolis einen Namen: Die punkigen Bottom Feeders (siehe Bild) and Ink Theory, eine Avantgarde-Band mit klassischer Ausbildung. Sie bieten tolle musikalische Untermalung für spritzige Farbkämpfe.

Fesche Frisuren

Bei den Inklingen setzen sich langsam neue Frisuren durch. Sieh dir an, was ab Freitag Schickes zur Auswahl steht.

Neuer Schnappschuss-Spass

Nach dem Download des Software-Updates kannst du mit deinem amiibo (separat erhältlich) im Spiel in vorgegebenen Locations in Kampfkarten posieren. Selbst deine Lieblingswaffen müssen nicht fehlen – und am Ende kannst du alles mit tollen Filtern noch weiter aufwerten. Die Praktikanten im Squid Research Lab verbringen genau genommen etwas zu viel Zeit damit…

Ausrüstung bequemer wechseln

Spieler, die ihre Ausrüstung zwischen den Kämpfen bei Standardkämpfen, Rangkämpfen oder Splatfest-Kämpfen (allein) wechseln möchten, können dies nun tun, ohne die Lobby zu verlassen! Nachdem das Update heruntergeladen wurde, kann Ausrüstung getauscht werden, ohne dass das Match verlassen wird. So kann man schneller wieder die Farbschlachten geniessen! Bei Standardkämpfen heisst dies, dass man den nächsten Kampf wieder mit denselben Spielern spielen kann.

Erhöhtes Levellimit

Derzeit können Inklinge nur bis Level 50 aufsteigen, doch damit ist bald Schluss: Nach Download des Updates wir Level 99 die neue Obergrenze. Sprich mit dem Miezrichter, wenn du Level 99 erreicht hast, dann hast du die Option, dein Level als Level ★1 anzeigen zu lassen und weiterhin aufzusteigen.

Muschelchaos – ab Mitte Dezember

Im Kampfmodus „Muschelchaos“ müssen Inklinge Muscheln sammeln, die auf der ganzen Karte verteilt sind. Hast du eine aufgehoben, folgt sie dir automatisch. Dein Ziel ist es, sie in einen Korb in der Nähe der gegnerischen Basis zu werfen. Das erste Team, das 100 Punkte erzielt, gewinnt!

Die Körbe werden von einer Barriere geschützt, die zuerst zerstört werden muss. Nachdem 100 Muscheln gesammelt wurden, erhältst du eine Powermuschel. Sie sind der Schlüssel zum Zerstören der Barriere. Hier ist also die richtige Strategie gefragt, um zu entscheiden, mit welchen Muscheln die Barriere zerstört und mit welchen der Korb gefüllt werden soll. Ausserdem macht es Spass, die Gegner mit Farbe zu bespritzen, um ihre Muscheln zu klauen…

Quelle: Nintendo