FIFA 18 – Community protestiert gegen EA

Electronic Arts hat es dieser Tage nicht leicht. Erst wurde Star Wars: Battlefront 2 von der Community zerrissen, und jetzt wütet ein weiterer Shitstorm am FIFA 18 Himmel. Jedoch ist das Spiel schon ein paar Wochen auf dem Markt. Was hat es mit der scharfen Kritik auf sich?

Wurde FIFA 18 kaputt gepatcht?

In den sozialen Medien schließen sich viele Spieler unter dem Hashtag #FixFIFA zusammen, um gemeinsam gegen die Änderungen des letzten Patches vor zu gehen. Unter Anderem steht auch der Ultimate Team Modus in der Kritik. EA wird vorgeworfen, die anderen Spielmodi nicht genug zu pflegen, stattdessen werde Ultimate Team primär gepusht. Um ihrem Unmut Nachdruck zu verleihen, fordert die Community die Spieler auf, das kommende Ultimate Team Event am Black Frida zu boykottieren. Ob und wie EA darauf reagieren wird, bleibt noch abzuwarten.

Quelle: change.org