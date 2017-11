Dragon Ball FighterZ – Gotenks zeigt im Trailer seine Moves

Wie wir euch vor einigen Tagen berichteten, wird es drei weitere Charaktere in Dragon Ball FighterZ von Anfang an geben, die allesamt in der Buu-Saga eine große Rolle gespielt haben. Neben dem erwachsenen Son Gohan und Kid Buu wird auch Gotenks mitmischen und dieser wird nun in einem neuen Trailer zur Schau gestellt.

Kamikazegeister und Donutvolleybälle

Gotenks ist bekanntlich die Fusion von Son Gokus Sohn Son Goten und Vegetas Sohn Trunks. Er ist aufmüpfig, ausgeflippt und greift vor allem mit extravaganten Attacken an. Des weiteren ist er in der Lage, sich in seinen dreifachen Supersaiyajin zu verwandeln. Im Trailer sieht man seine zwei charakteristischsten Angriffe: Die Super Ghost Kamikaze Attack und das Super Buu Buu Volleyball. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Izunyi via Youtube