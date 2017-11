Okami – Hideki Kamiya wünscht sich Fortsetzung

Im Dezember erwartet uns der Release von Okami HD für die aktuelle Konsolengeneration. Hideki Kamiya (ehemals Clover Studios, Capcom), äußerte sich in einem Interview zu einigen Wunschprojekten.

Okami sollte eine Fortsetzung bekommen

In einem Interview mit Dengeki Playstation, sagte Kamiya von Platinum Games, dass er sich wünschen würde an einem Sequel für das Pinsel-Adventure arbeiten zu können. Darüber hinaus könnte er sich auch vorstellen ein Crossover von Devil May Cry und Bayonetta auf die Beine zu stellen. Remakes von Devil May Cry und Viewtiful Joe sind für ihn ebenso nicht vom Tisch. Vielleicht zeigt sich Capcom ja interessiert.

Quelle: Siliconera